Il caso "tubone" tiene ancora banco. Ora la parola alla Cassazione. Le tappe dell’annosa vicenda (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il caso del ‘tubone’ fa parlare ancora ed a Colle si aspetta che arrivi la parola fine su un caso che ha creato molto dibattito in città. La data dell’udienza in Cassazione non c’è ancora, ma si avvicina e, così, il Comune si prepara a tutti gli scenari, anche in caso di sentenza identica a quella del tribunale superiore delle acque. Il tribunale superiore, infatti, con la sentenza notificata il 29 settembre 2023 al Comune di Colle non aveva accolto il ricorso del Comune appoggiato da Italia Nostra, sull’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana al prelievo dell’acqua dal fiume Elsa per il progetto di produzione di energia idroelettrica "progetto del tubone" proposto dalla società Pvg. A darne notizia fu La Nazione. L’Amministrazione colligiana nel 2023 aveva optato per un ricorso in Cassazione. Lanazione.it - Il caso "tubone" tiene ancora banco. Ora la parola alla Cassazione. Le tappe dell’annosa vicenda Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildel ‘’ fa parlareed a Colle si aspetta che arrivi lafine su unche ha creato molto dibattito in città. La data dell’udienza innon c’è, ma si avvicina e, così, il Comune si prepara a tutti gli scenari, anche indi sentenza identica a quella del tribunale superiore delle acque. Il tribunale superiore, infatti, con la sentenza notificata il 29 settembre 2023 al Comune di Colle non aveva accolto il ricorso del Comune appoggiato da Italia Nostra, sull’autorizzazione rilasciata dRegione Toscana al prelievo dell’acqua dal fiume Elsa per il progetto di produzione di energia idroelettrica "progetto del" proposto dsocietà Pvg. A darne notizia fu La Nazione. L’Amministrazione colligiana nel 2023 aveva optato per un ricorso in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilbanco. Ora la parola alla Cassazione. Le tappe dell’annosa vicenda; Approfondisci 🔍

Il caso "tubone" tiene ancora banco. Ora la parola alla Cassazione. Le tappe dell’annosa vicenda

(lanazione.it)

Il caso del ‘tubone’ fa parlare ancora ed a Colle si aspetta che arrivi la parola fine su un caso che ha creato molto dibattito in città. La data dell’udienza in cassazione non c’è ancora, ma si avvic ...

Perché il caso Spano è importante: le dimissioni, la transizione di Fratelli d'Italia e la polemica, punto per punto

(corriere.it)

Il caso Spano va oltre il caso Sangiuliano, racconta la transizione di Fratelli d'Italia da gruppuscolo nostalgico a primo partito italiano, che non lascia indietro niente e nessuno ...

JFK - Un caso ancora aperto streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere JFK - Un caso ancora aperto in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di JFK - Un caso ancora aperto in gratis con pubblicità, abbonamento ...

Roma, Ghisolfi su Dybala: “Costretti a considerare la sua cessione”

(calciomercato.it)

In casa Roma tiene ancora banco il caso relativo all’esonero di Daniele De Rossi: ne ha parlato il ds giallorosso Florent Ghisolfi Per la prima volta, Florent Ghisolfi parla di alcuni punti ...