Hummels attacca Il Real Madrid per la decisione di disertare il Pallone d'Oro: «Un atteggiamento dal sapore 'trumpiano'»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «Usare le parole “mancanza di rispetto” quando non si sono vinte le elezioni ha unun po’ trumpiano, e purtroppo è irrispettoso nei confronti degli altri. Questa è la cosa negativa». Così il difensore tedesco della Roma Matsha commentato ladeldila cerimonia di consegna del. Unche non è andato giù a molti oltre che all’ex Dortmund, tra l’altro egli stesso presente a Parigi in occasione della vittoria di Rodri. Ilha deciso di non presentarsi per protesta (o capriccio), considerando certa la vittoria di Vinicius in quanto miglior giocatore al mondo. Non accettando dunque la votazione dei giornalisti, incomprensibilmente.