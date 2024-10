Graduatorie GPS, a dicembre migliaia di docenti conseguiranno l’abilitazione. Ma non passeranno subito in prima fascia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Al fine di rispettare gli obiettivi del PNRR, il Ministero dell'Università, lo scorso Maggio 2024, aveva indicato che i percorsi abilitanti avviati nell'anno accademico 2023/24 dovranno concludersi entro novembre/dicembre 2024, anche per dare la possibilità agli aspiranti docenti di partecipare al concorso PNRR2. L'articolo Graduatorie GPS, a dicembre migliaia di docenti conseguiranno l’abilitazione. Ma non passeranno subito in prima fascia . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Al fine di rispettare gli obiettivi del PNRR, il Ministero dell'Università, lo scorso Maggio 2024, aveva indicato che i percorsi abilitanti avviati nell'anno accademico 2023/24 dovranno concludersi entro novembre/2024, anche per dare la possibilità agli aspirantidi partecipare al concorso PNRR2. L'articoloGPS, adi. Ma nonin

Le sanzioni per l'abbandono di una supplenza da GPS e GI sono indicate nell'art. 14 dell'OM 88/2024. Risposte ai quesiti.

Nel corrente a. s. si presenteranno le istanze per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla GPS a.s. 25/26. Riposte ai quesiti.

