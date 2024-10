Gaza, l’‘ultimatum’ di Trump a Netanyahu: “Guerra finisca entro il mio ritorno”. Cnn: “Iran potrebbe attaccare Israele prima di elezioni Usa” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Quasi un ‘ultimatum’, quello lanciato dal candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, l’ex presidente avrebbe fatto presente al leader di Tel Aviv che desidererebbe che la Guerra a Gaza terminasse entro il suo ritorno al potere: se vincesse le elezioni, si insedierebbe il prossimo 20 gennaio. Trump ha in ogni caso ribadito più volte il suo sostegno a Israele. Nella notte, Hezbollah ha lanciato quattro attacchi contro le truppe dell’Idf di stanza tra gli insediamenti di Liman e Gesher HaZiv e la città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele. Ieri, il nuovo leader Naim Qassem ha dichiarato che continuerà a combattere contro Israele “finché non gli verranno offerte condizioni di cessate il fuoco che riterrà accettabili”. Quotidiano.net - Gaza, l’‘ultimatum’ di Trump a Netanyahu: “Guerra finisca entro il mio ritorno”. Cnn: “Iran potrebbe attaccare Israele prima di elezioni Usa” Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Quasi un ‘ultimatum’, quello lanciato dal candidato repubblicano alla Casa Bianca Donaldal premier israeliano Benjamin. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, l’ex presidente avrebbe fatto presente al leader di Tel Aviv che desidererebbe che laterminasseil suoal potere: se vincesse le, si insedierebbe il prossimo 20 gennaio.ha in ogni caso ribadito più volte il suo sostegno a. Nella notte, Hezbollah ha lanciato quattro attacchi contro le truppe dell’Idf di stanza tra gli insediamenti di Liman e Gesher HaZiv e la città di Kiryat Shmona, nel nord di. Ieri, il nuovo leader Naim Qassem ha dichiarato che continuerà a combattere contro“finché non gli verranno offerte condizioni di cessate il fuoco che riterrà accettabili”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’‘ultimatum’ dia Netanyahu: “Guerra finisca entro il mio ritorno”. Cnn: “Iran potrebbe attaccare Israele prima di elezioni Usa”; Biden attacca i fan di: «Sono spazzatura». Scoppia la polemica e lui raddrizza il tiro - Il video; Wsj, Kiev chiede a Washington di usare armi Usa in Russia; Nuovo round di negoziati per il cessate il fuoco, senza Hamas. Annuncio di Abu Mazen: "Andrò a" - Qatar all'Iran: “Progressi a negoziati Doha, valutate se attaccare”;contro Hamas difende Israele e ignora Harris come se non esistesse - ItaliaOggi.it;, l'ultimatum di Israele a Hamas: intesa entro una settimana o entriamo a Rafah; Approfondisci 🔍