Funerali di Matilde Lorenzi, folla a Giaveno per l’ultimo saluto alla sciatrice morta a 19 anni. La sorella: “Da lunedì mi manca l’aria” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Centinaia di persone a Giaveno hanno salutato Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano morta a 19 anni dopo un incidente durante un allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Davanti alla chiesa di San Lorenzo una folla commossa e silenziosa ha accolto il feretro della 19enne. La bara, coperta dal tricolore e da un cuscino di rose rosse e fiori bianchi, è entrata in una chiesa gremita, stracolma di familiari, amici, giovani del centro sportivo dell’esercito, ma anche semplici cittadini che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla giovanissima atleta. Tra i banchi anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, il sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi. Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Matilde Lorenzi, folla a Giaveno per l’ultimo saluto alla sciatrice morta a 19 anni. La sorella: “Da lunedì mi manca l’aria” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Centinaia di persone ahanno salutato, la giovane promessa dello sci italianoa 19dopo un incidente durante un allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Davantichiesa di San Lorenzo unacommossa e silenziosa ha accolto il feretro della 19enne. La bara, coperta dal tricolore e da un cuscino di rose rosse e fiori bianchi, è entrata in una chiesa gremita, stracolma di familiari, amici, giovani del centro sportivo dell’esercito, ma anche semplici cittadini che hanno voluto daregiovanissima atleta. Tra i banchi anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, la sottosegretariaDifesa, Isabella Rauti, il sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:commossa aidi, la madre Elena: "Ci hai donato tantissimo";commossa accoglie il feretro diper il funerale; Idi, l’arrivo del feretro; VIDEO, laaccoglie la bara della sciatrice - LaPresse;aidi, il lungo abbraccio della famiglia;AIDI

I funerali di Matilde Lorenzi, folla a Giaveno. La nonna: “Il Signore ci ha portato via una meraviglia”

(msn.com)

Giaveno, 31 ottobre 2024 – Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa ... per rendere omaggio alla giovane atleta. I ...

Folla commossa ai funerali di Matilde. "Dio ci ha portato via una meraviglia"

(rainews.it)

Le parole della nonna materna, l'abbraccio di Marta Bassino. Per la giovane sciatrice morta anche il ministro Abodi e i vertici dell'Esercito ...

Matilde Lorenzi, folla i funerali. La sorella: "Da lunedì mi manca l’aria"

(msn.com)

(Adnkronos) - Una folla commossa e silenziosa ai funerali di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci morta a 19 anni in un incidente in Val Senales. “Diciannove anni fa hai voluto arrivare in f ...

Matilde Lorenzi, folla al funerale della 19enne morta sugli sci. La famiglia e il fidanzato abbracciati davanti alla bara. La nonna: «Ci hanno portato via una meraviglia»

(msn.com)

Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano ...