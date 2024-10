Ilgiorno.it - Formazione e inclusione sociale. ConHacca e Trismoka. Con il cuore

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della Campionaria debutta un nuovo importate progetto – chiamato ““ – che vede riuniti in partnership Promoberg con l’associazione Spazio Autismo di Bergamo e il Comune di Bergamo. Il progetto, aperto a tutte le associazioni del territorio che si occupano di fragilità, prevede 1) la presenza attiva durante le fiere di Radio Aut; 2) un tavolo denominato “Ti Ascolto“ per dare voce a tutte le persone, famiglie in testa, cha hanno bisogno di informazioni e supporto in tema di fragilità e disabilità; 3) un progetto ad hoc, sempre in tema di fragilità, che sarà determinato di fiera in fiera. Tino Manzoni, presidente Spazio Autismo Bergamo, così annuncia la novità: "Siamo molto soddisfatti e onorati del percorso che abbiamo intrapreso da più di un anno con Promoberg.