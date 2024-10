Foiano Book Festival. L’apertura con Tommasi poi Fresi, Vichi e Floris (Di giovedì 31 ottobre 2024) Svelati ufficialmente i nomi della sesta edizione del Foiano Book Festival di scena per un mese nella cittadina della Valdichiana. L’apertura avverrà con un evento speciale venerdì 7 novembre alle 18 alla Collegiata dei Santi Martino e Leonardo, dove sarà ospite don Luigi Ciotti, che dialogherà con il giornalista Saverio Tommasi sui temi della solidarietà e dell’umanità ferita da guerre e violenza. Nelle sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia, fulcro del Festival, ci saranno, tra gli ospiti Cochi Ponzoni, che insieme a Paolo Crespi ripercorrerà la sua straordinaria carriera, attori affermati come Stefano Fresi e scrittori di fama, tra cui il vincitore di due premi "Strega" Sandro Veronesi e i premiati ‘Campiello’ Enrico Brizzi e Carmen Pellegrino. Lanazione.it - Foiano Book Festival. L’apertura con Tommasi poi Fresi, Vichi e Floris Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Svelati ufficialmente i nomi della sesta edizione deldi scena per un mese nella cittadina della Valdichiana.avverrà con un evento speciale venerdì 7 novembre alle 18 alla Collegiata dei Santi Martino e Leonardo, dove sarà ospite don Luigi Ciotti, che dialogherà con il giornalista Saveriosui temi della solidarietà e dell’umanità ferita da guerre e violenza. Nelle sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia, fulcro del, ci saranno, tra gli ospiti Cochi Ponzoni, che insieme a Paolo Crespi ripercorrerà la sua straordinaria carriera, attori affermati come Stefanoe scrittori di fama, tra cui il vincitore di due premi "Strega" Sandro Veronesi e i premiati ‘Campiello’ Enrico Brizzi e Carmen Pellegrino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Eventi:, un mese di cultura, concerti e spettacoli, protagonista il libro; Ilsi prepara al gran finale e raggiunge i 2500 spettatori;, edizione in partenza; Tra Marcorè e Branduardi: IldiCala gli Assi;, è il giorno di Domenico Iannacone; Neri Marcorè al: sold out; Approfondisci 🔍

Foiano Book Festival. L’apertura con Tommasi poi Fresi, Vichi e Floris

(lanazione.it)

I nomi della rassegna letteraria diretta da Anna Cherubini e Luca Baldini. Tra i tanti ospiti ci saranno anche Sandro Veronesi e Stefano Nazzi.

Foiano Book Festival 2024. Don Ciotti e Sergio Cammariere tra i protagonisti

(arezzonotizie.it)

Il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci annuncia le date dell’edizione 2024 del Foiano Book Festival Apertura con Don Luigi Ciotti e chiusura con Sergio Cammariere . “Sono contento di annuncia ...

Foiano pensa al festival di tutti i venti

(ilsannioquotidiano.it)

Infatti, la Giunta, guidata dal Sindaco Giuseppe Ruggiero, ha approvato il progetto “Foiano nell’aria: il festival di tutti i venti”.

Don Luigi Ciotti e Cammeriere tra gli ospiti

(lanazione.it)

Il Foiano Book Festival svela i primi ospiti d'eccezione: Don Luigi Ciotti e Sergio Cammariere. Appuntamento a Firenze il 30 ottobre per il programma completo. Sesta edizione del Foiano Book ...