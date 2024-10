Festa dei morti a Isola: "Pupu ri zuccaru" e "cannistru" in mostra al museo Joe Di Maggio (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della ricorrenza della Festa dei morti, BCsicilia di Isola delle Femmine organizza una mostra sulla tradizione legata ai defunti, nella Casa museo Joe Di Maggio, in via Cutino, 14.L’esposizione comprende antichi giocattoli della collezione di Agata Sandrone, con il tradizionale Palermotoday.it - Festa dei morti a Isola: "Pupu ri zuccaru" e "cannistru" in mostra al museo Joe Di Maggio Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasione della ricorrenza delladei, BCsicilia didelle Femmine organizza unasulla tradizione legata ai defunti, nella CasaJoe Di, in via Cutino, 14.L’esposizione comprende antichi giocattoli della collezione di Agata Sandrone, con il tradizionale

Festa dei morti a Isola: "Pupu ri zuccaru" e "cannistru" in mostra al museo Joe Di Maggio

In occasione della ricorrenza della Festa dei Morti, BCsicilia di Isola delle Femmine organizza una mostra sulla tradizione legata ai defunti, nella Casa museo Joe Di Maggio, in via Cutino, 14.

In occasione della ricorrenza della Festa dei Morti, BCsicilia di Isola delle Femmine, in collaborazione con Memoranda, organizza una mostra sulla suggestiva tradizione legata ai defunti.

Il popolo siciliano è quello più legato in Italia alla festività dei morti: a dimostrarlo è l'elevato numero di dolci tradizionali prodotti per novembre.

