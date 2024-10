Gaeta.it - Fermo convalidato per l’omicidio di Sara Centelleghe: Jashandeep Badhan confessa l’atroce delitto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, un tremendo crimine ha scosso la quiete di Costa Volpino, un piccolo comune in provincia di Bergamo. La vittima,, 19 anni da festeggiare tra pochi giorni, è stata uccisa con inaudita brutalità. Are il, un giovane indiano di 19 anni, che ha rivelato dettagli inquietanti riguardo alla dinamica di quanto accaduto. Ildel ragazzo è statodurante un interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, Alessia Solombrino.: la confessione shock di, durante l’interrogatorio, ha reso nota la sua versione dei fatti, ammettendo di aver uccisoma non spiegando le ragioni del gesto.