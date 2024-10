Falsi Green Pass, chiesto il rinvio a giudizio per Pippo Franco (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attore 84enne Pippo Franco rischia il processo insieme alla moglie e al figlio nell’ambito dell’inchiesta per falso sulle attestazioni Green Pass. La pm di Roma Alessandra Fini ha chiesto il rinvio a giudizio per Franco e altre 27 persone. Di queste, in dieci si sarebbero dati da fare per ottenere la documentazione medica necessaria al rilascio del permesso Ztl, come scrive il Corriere. Al centro del presunto scambio di attestazioni false c’è il medico Natale Cirino Aveni, ma anche il ben più noto per le sue frequentazioni con i vip Antonio De Luca. Quest’ultimo rientra solo nel filone legato ai Green Pass. Pippo Franco, insieme alla moglie Maria Piera Bassino e al figlio Gabriele, potrebbe finire davanti al giudice perché, secondo l’accusa, avrebbe presentato un falso certificato per evitare il vaccino anti-Covid, riporta Repubblica. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attore 84ennerischia il processo insieme alla moglie e al figlio nell’ambito dell’inchiesta per falso sulle attestazioni. La pm di Roma Alessandra Fini hailpere altre 27 persone. Di queste, in dieci si sarebbero dati da fare per ottenere la documentazione medica necessaria al rilascio del permesso Ztl, come scrive il Corriere. Al centro del presunto scambio di attestazioni false c’è il medico Natale Cirino Aveni, ma anche il ben più noto per le sue frequentazioni con i vip Antonio De Luca. Quest’ultimo rientra solo nel filone legato ai, insieme alla moglie Maria Piera Bassino e al figlio Gabriele, potrebbe finire davanti al giudice perché, secondo l’accusa, avrebbe presentato un falso certificato per evitare il vaccino anti-Covid, riporta Repubblica.

