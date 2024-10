F24, le Entrate prorogano i termini dell’invio. Chi può goderne (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Sogei ha comunicato di aver riscontrato un’anomalia nel sistema telematico per l’acquisizione dei moduli tra il 29 e il 30 ottobre Ilgiornale.it - F24, le Entrate prorogano i termini dell’invio. Chi può goderne Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Sogei ha comunicato di aver riscontrato un’anomalia nel sistema telematico per l’acquisizione dei moduli tra il 29 e il 30 ottobre

Dopo l'irregolare funzionamento del Sistema F24 telematico gestito da Sogei verificatosi dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un ...

Irregolarità nel sistema telematico tra il 29 e il 30 ottobre che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione "Squadratura contabile sezione erario" (ANSA) ...

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento di proroga dei termini dopo l'irregolare funzionamento del Sistema F24 telematico gestito da Sogei verificatosi dalle ore 12.48 del 29 ottobre 20 ...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento di proroga dei termini dopo l'irregolare funzionamento del Sistema F24 telematico gestito da Sogei verificatosi dalle ore ...