DIRETTA / Genoa-Fiorentina 0-0, rossoblù vicini al gol (Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 57' Gioco che riprende dopo qualche minuto fermo per uno scontro di gioco tra Sabelli e Sottil.55' Davvero difficile per la Fiorentina trovare spazi per far male, il Genoa si difende bene ed è molto aggressivo nei contrasti. 51' Lunga manovra Firenzetoday.it - DIRETTA / Genoa-Fiorentina 0-0, rossoblù vicini al gol Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57' Gioco che riprende dopo qualche minuto fermo per uno scontro di gioco tra Sabelli e Sottil.55' Davvero difficile per latrovare spazi per far male, ilsi difende bene ed è molto aggressivo nei contrasti. 51' Lunga manovra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:LIVE;0-0e FOTO; LIVE –0-0: Sabelli a un soffio dal vantaggio rossoblù;, segui il live di Firenzetoday;, segui qui ladella partita;0-0 all'intervallo: segui latestuale su Fiorentinanews.com; Approfondisci 🔍

Genoa-Fiorentina 0-0 DIRETTA e FOTO

(ansa.it)

Neppure il tempo di festeggiare il roboante 5-1 di domenica sulla Roma che l'ha proiettata nell'alta classifica, la Fiorentina è già concentrata sulla delicata trasferta di giovedì contro il Genoa con ...

Genoa Fiorentina 0-0 LIVE: la cronaca del match Serie A

(calcionews24.com)

Al Marassi il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Genoa Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Fiorentina ...

Genoa-Fiorentina in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

(fanpage.it)

La cronaca in diretta di Genoa-Fiorentina in programma oggi alle ore 18:30, in TV su Dazn, Dazn 1. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali ( non ...

Genoa-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE

(sport.sky.it)

Il Genoa fresco dell'acquisto di Balotelli (comunque non convocato) ospita la Fiorentina in serie positiva. Pinamonti e Ekhator in attacco per Gilardino. Nella Fiorentina Kean neanche in panchina: ...