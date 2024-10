Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano. Dopo 48 ore scovato e arrestato il pirata della strada: è un medico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano: arrestato il pirata della strada. Si tratta di un camice bianco barese. E' stato individuato e arrestato dai carabinieri l'automobilista che due Quotidianodipuglia.it - Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano. Dopo 48 ore scovato e arrestato il pirata della strada: è un medico Leggi tutto 📰 Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)nelil. Si tratta di un camice bianco barese. E' stato individuato edai carabinieri l'automobilista che due

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri l'automobilista che due giorni fa, nel tratto della statale 17 tra Lucera e Foggia, ha travolto e ucciso un ciclista 61enne, il foggiano Roberto Casiel

L'incidente mortale nella mattinata del 29 ottobre scorso: l'uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso

Individuato e arrestato dai carabinieri l'automobilista che due giorni fa, nel tratto della statale 17 tra Lucera e Foggia, ha travolto e ucciso un ciclista 61enne, il foggiano Roberto Casiello

