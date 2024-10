Gaeta.it - Cerimonia di inaugurazione dell’official area per il giubileo in via della conciliazione

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, in Via, si è svolta unasignificativa per l’aperturadedicata all’Anno Santo. L’evento ha visto la partecipazione del Cardinale Mauro Gambetti e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sottolineando il valore dell’accoglienza per i pellegrini che visiteranno la Basilica di San Pietro. Simbolismo dell’accoglienza Durante l’, il Cardinale Mauro Gambetti ha descritto l’Officialcome un luogo di accoglienza anticipato. Ha affermato che questo spazio rappresenta un primo abbraccio per i pellegrini, prima di entrare nella Basilica di San Pietro, dove vivranno un’ulteriore esperienza di spiritualità.