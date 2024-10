Botulino nella zuppa, muore anziana a Roma: grave la figlia (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un’anziana per avvelenamento da Botulino avvenuta a fine settembre. La donna, come riferisce ‘Repubblica’ che ha anticipato la notizia, aveva comprato una zuppa di carciofi in un supermercato e dopo averla mangiata L'articolo Botulino nella zuppa, muore anziana a Roma: grave la figlia proviene da Webmagazine24. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un’per avvelenamento daavvenuta a fine settembre. La donna, come riferisce ‘Repubblica’ che ha anticipato la notizia, aveva comprato unadi carciofi in un supermercato e dopo averla mangiata L'articololaproviene da Webmagazine24.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Roma:mangia, intossicata dal; Roma, mangia unadel supermercato e. "C'era il"; Mangiacarciofi comprata in supermercato di Roma e, intossicata da; Roma,intossicata dopo aver mangiato unadel supermercato: «C'era ilnelladi carciofi,morta intossicata a Roma: la figlia in terapia intensiva; Mangia unacomprata in un supermercato di Roma e: donna intossicata dal. Grave la figlia; Approfondisci 🔍

Roma, mangia una zuppa del supermercato e muore. "C'era il botulino"

(msn.com)

Un'anziana è morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi acquistata in un supermercato romano. Secondo quanto riferisce Repubblica, le cause del decesso sarebbero riconducibili a un'intossicazione ...

Mangia una zuppa comprata in un supermercato di Roma e muore: donna intossicata dal botulino. Grave la figlia

(msn.com)

Mangia una zuppa e muore a Roma. Un'anziana è deceduta (è successo alla fine dello scorso settembre), dopo aver mangiato una zuppa di carciofi comprato in un supermercato: nell'alimento consumato ...

Una donna anziana muore dopo aver mangiato una zuppa di carciofi del supermercato. La figlia è stata ricoverata in ospedale. Via alla indagini

(ilfattoquotidiano.it)

La morte dell’anziana sembra certo sia stata provocata dal batterio nella zuppa, ma è anche possibile che la donna abbia conservato male il prodotto in casa e che il botulino si sia sviluppato quindi ...

Anziana muore intossicata, grave la figlia. “Botulino nella zuppa di carciofi”

(roma.repubblica.it)

La vittima è una pensionata che a fine settembre ha acquistato il cibo in un supermarket ed è poi stata ricoverata al Sant’Eugenio. La più giovane ...