Billy Zane è un sorprendente sosia di Marlon Brando nella prima immagine di Valzer con Brando

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è undidiconUn biopic sul leggendario attore de Il Padrino,, prodotto e interpretato dalla star di Titanic, arriverà presto sui nostri schermi. Intitolato Waltzing With, il lungometraggio sarà presentato in anteil mese prossimo al Torino Film Festival e, in vista della suamondiale, è stata diffusa una foto in antedel film. L’mostranei panni diche ricrea un’indimenticabiledi Don Vito Corleone, il memorabile personaggio didel classico poliziesco del 1972. Avista, è incredibilmente impossibile dire che non siaquello nell’, poiché il cattivo di Titanic ha un’incredibile somiglianza con la defunta leggenda del cinema.