‘Atlantide’ il nuovo singolo di Alberto Urso

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 1 novembre esce ilAtlantide di, l’inedito che riporta l’artista in Italia dopo un tour internazionale che lo ha visto impegnato con oltre centocinquanta concerti tra Stati Uniti e Canada ed anticipa ilprogetto discografico in lavorazione nel 2025. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2019,ha intrapreso una carriera sul territorio nazionale e non solo. Voce moderna e potente del genere musicale pop-lirico, diverse sono le collaborazioni. Tra queste quelle con Katherin Jenkis, Russell Crowe e pubblicazioni che nel corso degli anni lo hanno portato a distinguersi per la sua autenticità. LEGGI ANCHE: ‘Vita da Carlo 3’, Carlo Verdone alle prese con Sanremo: «Vedrete come andrà a finire» Un artista che sin dai suoi inizi è riuscito ad unire più generazioni.