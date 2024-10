Lapresse.it - Alluvione Valencia, Martin e Bagnaia: “MotoGp non gareggi lì”

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’invocazione graffiante come un rombo. “Non si“. Dall’altra parte del mondo, nel catino malese di Sepang dove si può decidere il mondiale 2024 dellacon il duello, arriva forte e chiara la voce dei piloti che spingono gli organizzatori della Dorna e non disputare tra quindici giorni l’ultimo atto della stagione nella città martoriata da un’devastante che ha provocato più di 100 morti. Le immagini di distruzione giunte dalla Spagna hanno lasciato il segno nell’animo dei centauri, in maggioranza iberici ed italiani, che sembrano voler condividere un pensiero comune.