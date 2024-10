A novembre l'assessorato alle pari opportunità propone "Le domeniche delle donne" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'assessore comunale Valeria Toppetti ha annunciato l'iniziativa “Le domeniche delle donne” che a partire dal 3 novembre in tutte le domeniche del mese prevede una serie di incontri dalle ore 17 nella sala consiliare del Comune.L’assessore spiega il senso della rassegna:“Nel mese dedicato Ilpescara.it - A novembre l'assessorato alle pari opportunità propone "Le domeniche delle donne" Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'assessore comunale Valeria Toppetti ha annunciato l'iniziativa “Le” che a partire dal 3in tutte ledel mese prevede una serie di incontri dore 17 nella sala consiliare del Comune.L’assessore spiega il senso della rassegna:“Nel mese dedicato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al'pari opportunità propone "Le domeniche delle donne"; Auna carrellata di eventi per l’eliminazione della violenza contro le donne; Riprendono gli appuntamenti con la danza a Bari: il 2Premio Danza al Piccinni & Serata di stelle; Internazionalizzazione, aun percorso formativo per le aziende siciliane;PataVino 2024, tutti gli eventi della rassegna; “Innovazione per Esportare”, un percorso formativo per internazionalizzare le imprese siciliane; Approfondisci 🔍

A novembre continuano gli eventi dedicati all’80° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba

(cuneodice.it)

Venerdì 1° novembre alle ore 15 la messa al Cimitero monumentale. Il calendario è organizzato dal Comune insieme a molte realtà del territorio ...

Le celebrazioni per il 4 novembre

(ilrestodelcarlino.it)

Imola celebra il 4 Novembre con cerimonie e eventi in onore dei Caduti. Programma che include raduno, cerimonia commemorativa e mostra storico-filatelica, culminando con concerto serale aperto a tutti ...

Palazzo Reale, sabato 2 novembre apertura straordinaria serale. Ingresso gratis il 3 e 4 novembre

(napolitoday.it)

Da sabato 2 novembre riprendono le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli con l’iniziativa “Un Sabato da Re”. Dalle 20.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, sarà ...

Novembre PataVino 2024, tutti gli eventi della rassegna

(padovaoggi.it)

Torna anche quest'anno Novembre Patavino con la sua undicesima stagione che coinvolgerà tutta la città dal 5 novembre al 5 dicembre. La rassegna raggiunge un nuovo traguardo, offrendo un'esperienza un ...