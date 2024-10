Un grande Parma ferma la Juve: 2-2 allo Stadium (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torino, 30 ottobre 2024 – Fuga del Napoli confermata e Inter principale inseguitrice a meno quattro. La Juve di Motta incorre nel secondo pareggio consecutivo, soffrendo con il Parma, e piomba al quarto posto a meno sette da Conte dopo dieci partite. Lo Scudetto non è di certo assegnato, ma il margine dei bianconeri inizia a essere rilevante. Ottimo il Parma di Pecchia, avanti per due volte, prima con Del Prato, raggiunto da McKennie, poi con Sohm, riagguantato nella ripresa da Weah. Nel finale di partita occasioni assortite su entrambe le sponde, ma senza fortuna. I ducali sprecano in contropiede con Charpentier, invece Yildiz è fermato sulla linea da Delprato. Qualche scricchiolio per la Juve di Thiago. Difesa in difficoltà. Ottimo Parma Motta sceglie ancora Vlahovic prima punta, a supporto ci sono Weah, McKennie e Conceicao. Sport.quotidiano.net - Un grande Parma ferma la Juve: 2-2 allo Stadium Leggi tutto 🔗 Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torino, 30 ottobre 2024 – Fuga del Napoli conta e Inter principale inseguitrice a meno quattro. Ladi Motta incorre nel secondo pareggio consecutivo, soffrendo con il, e piomba al quarto posto a meno sette da Conte dopo dieci partite. Lo Scudetto non è di certo assegnato, ma il margine dei bianconeri inizia a essere rilevante. Ottimo ildi Pecchia, avanti per due volte, prima con Del Prato, raggiunto da McKennie, poi con Sohm, riagguantato nella ripresa da Weah. Nel finale di partita occasioni assortite su entrambe le sponde, ma senza fortuna. I ducali sprecano in contropiede con Charpentier, invece Yildiz èto sulla linea da Delprato. Qualche scricchiolio per ladi Thiago. Difesa in difficoltà. OttimoMotta sceglie ancora Vlahovic prima punta, a supporto ci sono Weah, McKennie e Conceicao.

