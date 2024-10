Un gatto coinvolto nell'incendio che divampa in cucina, rianimato dai Vigili del fuoco (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri a Cesena per l'incendio in una abitazione, salvata la vita ad un micio. Alle ore 18.21 del 29 ottobre due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena sono intervenute in via Giacomo Leopardi per un incendio divampato in un Cesenatoday.it - Un gatto coinvolto nell'incendio che divampa in cucina, rianimato dai Vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)delin azione nel pomeriggio di ieri a Cesena per l'in una abitazione, salvata la vita ad un micio. Alle ore 18.21 del 29 ottobre due squadre del distaccamento deideldi Cesena sono intervenute in via Giacomo Leopardi per unto in un

Cesena, incendio in appartamento: i Vigili del Fuoco rianimano un gatto con l’ossigeno

Poco dopo le 18 di ieri, due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute in via Giacomo Leopard per un incendio in un ...

