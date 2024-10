Ue, il Parlamento fissa le priorità per il bilancio 2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo chiede un bilancio dell’Unione per il 2025 che si concentri sul miglioramento della vita delle persone e sul rafforzamento della competitività. La plenaria di Strasburgo fissa il livello complessivo degli stanziamenti di impegno a quasi 201 miliardi di euro, 1,24 miliardi in più rispetto alla proposta della Commissione presentata a giugno. I deputati hanno aumentato i finanziamenti per programmi necessari per affrontare le sfide sanitarie, aiutare i giovani, sostenere l’agricoltura e le zone rurali, aiutare le persone colpite da calamità naturali, promuovere l’azione per il clima, gestire le esigenze di migrazione e sicurezza e rafforzare il sostegno alle regioni limitrofe. Hanno poi ripristinato 1,52miliardi di euro di tagli ai finanziamenti proposti dal Consiglio e hanno fissato a 153,5 miliardi di euro gli stanziamenti di pagamento. Unlimitednews.it - Ue, il Parlamento fissa le priorità per il bilancio 2025 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – IlEuropeo chiede undell’Unione per ilche si concentri sul miglioramento della vita delle persone e sul rafforzamento della competitività. La plenaria di Strasburgoil livello complessivo degli stanziamenti di impegno a quasi 201 miliardi di euro, 1,24 miliardi in più rispetto alla proposta della Commissione presentata a giugno. I deputati hanno aumentato i finanziamenti per programmi necessari per affrontare le sfide sanitarie, aiutare i giovani, sostenere l’agricoltura e le zone rurali, aiutare le persone colpite da calamità naturali, promuovere l’azione per il clima, gestire le esigenze di migrazione e sicurezza e rafforzare il sostegno alle regioni limitrofe. Hanno poi ripristinato 1,52miliardi di euro di tagli ai finanziamenti proposti dal Consiglio e hannoto a 153,5 miliardi di euro gli stanziamenti di pagamento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ue, ille priorità per il bilancio 2025; Ue, ille priorità per il bilancio 2025; Ue, ille priorità per il bilancio 2025; Ue, ille priorità per il bilancio 2025; Bilancio Ue 2025: per l’Europarlamento le priorità vanno a ricerca, salute, istruzione e clima; Tg Economia - 30/10/2024; Leggi >>>

Ue, il Parlamento fissa le priorità per il bilancio 2025

(pugliain.net)

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo chiede un bilancio dell’Unione per il 2025 che si concentri sul miglioramento della vita delle persone e sul rafforzamento della competitività. La plenaria di ...

Ue. Bilancio 2025: priorità su ricerca, salute, istruzione e clima

(notiziegeopolitiche.net)

La posizione del Parlamento sul bilancio UE del prossimo anno fissa il livello complessivo degli stanziamenti ... UE e rappresenta una seria preoccupazione già dal 2023. Un’altra priorità fondamentale ...

Bilancio UE 2025: priorità su ricerca, salute, istruzione e clima

(expartibus.it)

Oltre il 90 % del bilancio dell’UE finanzia attività nei Paesi dell’UE e non solo, e va a vantaggio di cittadini, regioni, agricoltori, ricercatori, studenti, ONG e imprese. A differenza dei bilanci ...

Commissione Ue: verifica processo adesione di Balcani e Ucraina. Von der Leyen, “allargamento è una priorità”

(agensir.it)

La Commissione europea ha adottato oggi il suo pacchetto annuale sull’allargamento, che fornisce una valutazione dello stato di avanzamento e dei progressi compiuti da Albania, Bosnia ed Erzegovina, K ...