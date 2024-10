Treviso la toccante danza di nonno Gino che balla al funerale del nipote morto in un incidente stradale – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’amore che va oltre ogni cosa. La musica che si fa mezzo per comunicare il dolore, ma anche il ricordo nonostante la prematura scomparsa. Come riporta il Corriere del Veneto,si è lanciato in un ballo di fronte alla bara del15ennequalche giorno fa a Castelfranco Veneto () mentre andava a scuola in scooter: un’automobile gli ha tagliato la strada. Ilha deciso di ricordare il ragazzo rievocando la passione che li accomunava: la techno. Nelche si può vedere in copertina l’uomo si esibisce davanti alla folla che, commossa, lo incoraggia battendo le mani. «La tua musica techno mi faceva impazzire, lavo e non sentivo stanchezza», ha scrittoin una lettera alscomparso. «Vivere, vivere, vivere», ha urlato l’uomo alla fine del ballo.