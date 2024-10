Time Cut, arriva su Netflix un nuovo thriller sui viaggi nel tempo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tra i titoli perfetti per Halloween e freschi di uscita su Netflix, in arrivo nel catalogo della piattaforma di streaming giusto in tempo per godersi i brividi della notte delle streghe c’è Time Cut, un thriller che mischia horror e fantasy e che promette adrenalina e jumpscare a volontà . Ma Europa.today.it - Time Cut, arriva su Netflix un nuovo thriller sui viaggi nel tempo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tra i titoli perfetti per Halloween e freschi di uscita su, in arrivo nel catalogo della piattaforma di streaming giusto inper godersi i brividi della notte delle streghe c’èCut, unche mischia horror e fantasy e che promette adrenalina e jumpscare a volontà . Ma

