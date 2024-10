Abruzzo24ore.tv - Tendenze Meteo: Anticiclone Dominante, Stabilità e Clima Mite fino a Novità di Novembre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma - L’continuerà a influenzare il tempo in Italia nei prossimi giorni, portando condizioni diatmosferica, ma con la presenza di nebbie e foschie in diverse zone. La situazionerologica rimarrà sostanzialmente invariataal weekend. Mercoledì 30: Un sistema anticiclonico sta stabilendo undi, sebbene ci siano foschie fitte e banchi di nebbia nelle zone di pianura. Le temperature rimarranno costanti, con massime comprese tra 17 e 21 gradi. Al Centro, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola bassa nelle ore più fresche. Al Sud, il sole sarà pre, sebbene si potrebbero manifestare foschie mattutine, con temperature stabili tra 21 e 25 gradi. Giovedì 31: Si confermeranno le condizioni die bel tempo, con nebbie in Valpadana al mattino, destinate a diradarsi durante la giornata.