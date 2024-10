Romadailynews.it - Teatro del Lido di Ostia. Gli appuntamenti del weekend dall’1 al 3 novembre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)DELDIdel1 – 3Spettacoli, mostre e incontri È unricco diquelloal 3aldeldi, con spettacoli teatrali, incontri e mostre. Nell’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini va in scena il 2alle 19 La passione di Stracci liberamente ispirato a La Ricotta di Pasolini e messo in scena da Gigi Borruso, una pièce che esplora le marginalità umane e sociali attraverso il fantasma di Stracci, il povero disgraziato pescato dagli ambienti del sottoproletariato romano, arruolato da una troupe cinematografica per il ruolo del “ladrone buono” in un film sulla Passione di Cristo. Lo spettacolo di Borruso, ambientato in una Palermo popolare contemporanea, intreccia i racconti comici e dolorosi di Stracci, della moglie Lena e della figlia Vita.