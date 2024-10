**Stellantis: Conte, 'prospettato declino irreversibile, Elkann venga a riferire'** (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto in audizione l'amministratore delegato di Stellantis. Facendo una sintesi, almeno io personalmente, ho avvertito quasi di essere di fronte per toni e Contenuti a un commissario liquidatore. Quello che veramente crea allarme in un Contesto difficile e molto critico è che non abbiamo avuto dispiegata nessuna reale strategia imprenditoriale, nessun piano industriale concreto, nessun rispetto degli impegni presi". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, durante l'audizione dei sindacati in Commissione sul dossier Stellantis. Il presidente di Stellantis John Elkann "non tantissimo tempo fa impegnava il gruppo a investimenti, a rispettare livelli occupazionali, è lui che ha dato garanzie specifiche. Liberoquotidiano.it - **Stellantis: Conte, 'prospettato declino irreversibile, Elkann venga a riferire'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto in audizione l'amministratore delegato di Stellantis. Facendo una sintesi, almeno io personalmente, ho avvertito quasi di essere di fronte per toni enuti a un commissario liquidatore. Quello che veramente crea allarme in unsto difficile e molto critico è che non abbiamo avuto dispiegata nessuna reale strategia imprenditoriale, nessun piano industriale concreto, nessun rispetto degli impegni presi". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, durante l'audizione dei sindacati in Commissione sul dossier Stellantis. Il presidente di Stellantis John"non tantissimo tempo fa impegnava il gruppo a investimenti, a rispettare livelli occupazionali, è lui che ha dato garanzie specifiche.

Conte: "Governo convochi Stellantis. Chiarire strategie"

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione nazionale indetta dai sindacati su Stellantis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...

Stellantis: Conte, ‘nessuna certezza, senza incentivi smantellano’

Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Oggi per tantissimi operai di Stellantis in tutta Italia non ... Lo ha detto Giuseppe Conte a L’aria che tira.

Conte, governo assente in piazza, convochi Stellantis

L'ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte arrivando in piazza del Popolo a Roma, alla manifestazione dei metalmeccanici sulla vertenza Stellantis. E ha aggiunto: "Oggi il governo non c'è e ...

Stellantis: Conte, 'nessuna certezza, senza incentivi smantellano'

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Oggi per tantissimi operai di Stellantis in tutta Italia non ... Lo ha detto Giuseppe Conte a L'aria che tira.