Stasera Venezia-Udinese, Di Francesco: "In questa partita dobbiamo essere il più dinamici possibile e non dare punti di riferimento" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In vista della giornata 10 del campionato di Serie A 2024/25, che vedrà il Venezia affrontare l’Udinese allo Stadio Pier Luigi Penzo, oggi alle ore 18.30, il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra e l’avversario."Contro il Monza abbiamo Europa.today.it - Stasera Venezia-Udinese, Di Francesco: "In questa partita dobbiamo essere il più dinamici possibile e non dare punti di riferimento" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In vista della giornata 10 del campionato di Serie A 2024/25, che vedrà ilaffrontare l’allo Stadio Pier Luigi Penzo, oggi alle ore 18.30, il tecnico arancioneroverde Eusebio Diha analizzato il momento della squadra e l’avversario."Contro il Monza abbiamo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Stasera Venezia-Udinese, Di Francesco: "In questa partita dobbiamo essere il più dinamici possibile e non dare punti di riferimento"; ESCLUSIVA - Zironelli oggi premiato al Penzo: "Che emozione, a Venezia ho lasciato il cuore"; Serie A: in campo mercoledì alle 18.30 Venezia-Udinese DIRETTA; Venezia-Genoa, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming; Serie A, Venezia - Udinese: le probabili formazioni; Venezia, Di Francesco: "Rispetto per il Milan, ma faremo la nostra partita"; Leggi >>>

Venezia-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 146 Nel turno infrasettimanale andrà in scena anche Venezia-Udinese. Nella laguna Di Francesco è a caccia dei 3 punti, ma di fronte avrà un Udinese in grande forma. Il Venezia, come t ...

Venezia-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

(corrieredellosport.it)

Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Di Francesco e Runjaic ...

Pagina 2 | Venezia-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

(corrieredellosport.it)

Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Di Francesco e Runjaic ...

Venezia, Di Francesco: "Scorretto che l'Udinese abbia avuto due giorni in più. Idzes out, contento di Pohjanpalo"

(calciomercato.com)

Il Venezia affronta l`Udinese allo Stadio Penzo nella decima giornata di Serie A, alla vigilia dell`incontro parla in conferenza stampa il tecnico dei lagunari.