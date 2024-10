Sport in tv oggi (mercoledì 30 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 30 ottobre 2024) oggi mercoledì 30 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, ma non ci saranno italiani in campo. Ricchissima serata con la Serie A1 di volley femminile, le Coppe Europee di basket e il sontuoso menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi mercoledì 30 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming. CALENDARIO Sport IN TV oggi mercoledì 30 ottobre 04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv) 05.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv) 07. Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 30 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)30ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i tornei di tennis della settimana, ma non ci saranno italiani in campo. Ricchissima serata con la Serie A1 di volley femminile, le Coppe Europee di basket e il sontuoso menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in30, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV3004.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (direttasu BWF Tv) 05.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, ottavi di finale (diretta tv su SkyTennis, SkyPlus, Supertennis; direttasu Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv) 07.

