Spesa, in quale regione costa di più? Non è quella che pensi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qual è la regione italiana in cui si spende di più per la Spesa? No, la risposta non è scontata, inaspettatamente, non è come si pensa. Nel corso degli ultimi anni, complici gli eventi che hanno coinvolto il mondo intero, il costo della Spesa alimentare in Europa, ed in particolare in Italia ha subito una drastica impennata. Il carovita è stato condizionato da variabili economiche, climatiche e geopolitiche. Nel 2023, lo scenario è divenuto ancora più delicato, a causa dell‘aumento dell’inflazione, delle crisi internazionali e dei mutamenti nel settore agroalimentare. L’inflazione resta uno dei fattori determinanti per quanto concerne l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. In quale regione la Spesa costa di più? Stando ai dati dell’Istat nel 2023 è stato infatti registrato un aumento considerevole dei prezzi. Velvetmag.it - Spesa, in quale regione costa di più? Non è quella che pensi Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qual è laitaliana in cui si spende diper la? No, la risposta non è scontata, inaspettatamente, non è come si pensa. Nel corso degli ultimi anni, complici gli eventi che hanno coinvolto il mondo intero, il costo dellaalimentare in Europa, ed in particolare in Italia ha subito una drastica impennata. Il carovita è stato condizionato da variabili economiche, climatiche e geopolitiche. Nel 2023, lo scenario è divenuto ancoradelicato, a causa dell‘aumento dell’inflazione, delle crisi internazionali e dei mutamenti nel settore agroalimentare. L’inflazione resta uno dei fattori determinanti per quanto concerne l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Inladi? Stando ai dati dell’Istat nel 2023 è stato infatti registrato un aumento considerevole dei prezzi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, in quali regionidi più? Campania sul podio, ultima la Sardegna. La classifica dei prezzi per gli;, in quali regionidi più? Le Marche in alta classifica: ecco quanto; Emilia Romagna, laè un salasso: tra le regioni dovedi più; I supermercati in cui lameno in Italia; Le città più care d’Italia: ecco le regioni dove fare ladi più; Rifiuti, laSicilia ora li esporta anche in Turchia e sale laper i Comuni: “Un chilo di spazza…; Leggi >>>

Spesa, in quali regioni costa di più? Campania sul podio, ultima la Sardegna. La classifica dei prezzi per gli

(informazione.it)

In Italia la spesa alimentare diventa sempre più un pensiero per la maggior parte dei cittadini. C'è poi da considerare che i prezzi del carrello variano di regione in regione, così come la quantità e ...

Spesa, in quali regioni costa di più? Le Marche in alta classifica: ecco quanto costa

(msn.com)

In Italia la spesa alimentare diventa sempre più un pensiero per la maggior parte dei cittadini. C'è poi da considerare che i prezzi del ...

Quanto costa in Italia fare la spesa?/ Campania in vetta con 614 euro, Lombardia solo 13esima

(ilsussidiario.net)

Quanto si spende in Italia per fare la spesa? Ecco la classifica stilata da Coldiretti e Istat, i dati di spesa degli italiani nel 2023 ...

Se pensi che la regione più cara d’Italia sia la Lombardia, ti sbagli di grosso: forse é proprio quella in cui abiti

(abruzzo.cityrumors.it)

Con grande sorpresa di tutti, la Lombardia non è la regione in cui si spende di più per vivere. La regione più cara è un'altra.