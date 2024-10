Tvplay.it - Serie A, forfait ufficiale e club nei guai: mazzata anche al Fantacalcio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brutte notizie per il tecnico in vista della sfida diA, ecco il motivo dell’assenza e quanto potrebbe restare fuori: i dettagli. Prosegue la decima giornata diA con le partite del mercoledì. Tre le partite già disputate ieri: Lecce-Verona terminata 1-0, Cagliari-Bologna 0-2 e Milan-Napoli 0-2. quest’ultima, in particolare, potrebbe essere il primo vero risultato spartiacque della stagione.A,neial(LaPresse) tvplay.itLa vittoria del Napoli porta gli azzurri a +7 sull’Inter e a +8 sulla Juventus (che hanno una partita in meno) ma è soprattutto a sconfitta del Milan che fa sprofondare i rossoneri in una situazione piuttosto drammatica.