Santa Marinella lancia il progetto per il restauro dei marciapiedi: lavori al via a breve (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Comunale di Santa Marinella ha recentemente dato un importante impulso alla manutenzione degli spazi pubblici approvando un accordo quadro che prevede l'appalto per la cura di camminamenti, marciapiedi e dell'arredo urbano. Questo intervento rappresenta un contributo significativo nella programmazione di azioni che puntano a garantire una maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti. Le opere verranno eseguite grazie a un investimento iniziale di 30.000 euro, con l'obiettivo di migliorare non solo la praticità ma anche l'estetica della città . Un primo passo verso un ambiente più sicuro L'assessore ai lavori Pubblici, Andrea Amanati, ha sottolineato l'importanza di questo intervento, definendolo un inizio promettente per la riqualificazione di aree particolarmente critiche sia in città che a Santa Severa.

