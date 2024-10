Saluto fascista in classe a Roma, la “punizione” del liceo Montessori: i due alunni dovranno leggere Scurati e Calvino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 10 giorni di sospensione, lavori socialmente utili a scuola e una serie di letture obbligatorie: Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Il garofano rosso di Elio Vittorini, La ragazza di Bube di Carlo Cassola. Oltre ad ascoltare un intervento di Antonio Scurati su Fascismo e populismo. Sono queste, riporta la Repubblica, le punizioni che i due studenti del liceo Montessori di Roma si sono ritrovati dopo essere stati fotografati in classe mentre facevano il Saluto Romano davanti a uno striscione della loro lista studentesca, «Riscatto». L’obiettivo delle sanzioni intraprese dalla scuola sono educare e rafforzare la consapevolezza storica dei ragazzi, il quali hanno inizialmente ridotto il gesto a un’azione goliardica e a «un errore». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 10 giorni di sospensione, lavori socialmente utili a scuola e una serie di letture obbligatorie: Il sentiero dei nidi di ragno di Italo, Il garofano rosso di Elio Vittorini, La ragazza di Bube di Carlo Cassola. Oltre ad ascoltare un intervento di Antoniosu Fascismo e populismo. Sono queste, riporta la Repubblica, le punizioni che i due studenti deldisi sono ritrovati dopo essere stati fotografati inmentre facevano ilno davanti a uno striscione della loro lista studentesca, «Riscatto». L’obiettivo delle sanzioni intraprese dalla scuola sono educare e rafforzare la consapevolezza storica dei ragazzi, il quali hanno inizialmente ridotto il gesto a un’azione goliardica e a «un errore».

