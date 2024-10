Risparmio che fatica, offerte e sconti per rimanere a galla (e non rinunciare alla qualità) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcune indagini per la Giornata mondiale del Risparmio tracciano un quadro complesso delle finanze degli italiani: il 15% non riesce a mettere da parte neanche un euro. E la propensione al Risparmio nel 2023 è stata la più bassa degli ultimi 28 anni Vanityfair.it - Risparmio che fatica, offerte e sconti per rimanere a galla (e non rinunciare alla qualità) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcune indagini per la Giornata mondiale deltracciano un quadro complesso delle finanze degli italiani: il 15% non riesce a mettere da parte neanche un euro. E la propensione alnel 2023 è stata la più bassa degli ultimi 28 anni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Risparmio che fatica, offerte e sconti per rimanere a galla (e non rinunciare alla qualità); Unc, oltre il 30% dei piemontesi fatica a risparmiare; Bici elettriche in sconto, le migliori Eleglide da acquistare subito per risparmiare; Xiaomi Robot Vacuum S12 in super sconto alla Festa delle Offerte Prime; Unc, oltre il 30% dei piemontesi fatica a risparmiare; Il nuovo trend dei supermercati mi fa risparmiare ogni giorno 30 euro: rivoluzione nella spesa; Leggi >>>

Risparmio che fatica, offerte e sconti per rimanere a galla (e non rinunciare alla qualità)

(vanityfair.it)

Alcune indagini per la Giornata mondiale del risparmio tracciano un quadro complesso delle finanze degli italiani: il 15% non riesce a mettere da parte neanche un euro. E la propensione al risparmio n ...

Tutto il meglio del Black Friday MediaWorld!

(gazzetta.it)

In questa sezione, acquisterai con un risparmio assicurato del 50% e sconti di oltre 30€. Offerte Lampo Le offerte lampo del Black Friday MediaWorld hanno una durata di poche ore e sono ...

10 offerte Amazon del weekend: sconti fino al 83%, pazzia assoluta

(punto-informatico.it)

10 offerte da non farti scappare su Amazon se sei in cerca di affari: collegati per acquistare i miglior marchi con sconti esaltanti. Un weekend di affari su Amazon, puoi acquistare di tutto e di più ...

Codice Sconto PSK Megastore

(focus.it)

Lo staff di Focus rinnova di continuo l'elenco di voucher per consentirti di usufruire di nuove offerte a ogni accesso. Come usare un codice promo PSK Megastore Vuoi comprare un notebook usufruendo di ...