Premier Libano, 'spero tregua nelle prossime ore o giorni' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo ministro libanese Najib Mikati ha annunciato che si sta battendo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. "Stiamo facendo del nostro meglio per avere un cessate il fuoco nelle prossime ore o giorni", ha detto Mikati nel corso di un'intervista televisiva con l'emittente libanese Al-Jadeed, aggiungendo di essere "cautamente ottimista". Quotidiano.net - Premier Libano, 'spero tregua nelle prossime ore o giorni' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo ministro libanese Najib Mikati ha annunciato che si sta battendo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. "Stiamo facendo del nostro meglio per avere un cessate il fuocoore o", ha detto Mikati nel corso di un'intervista televisiva con l'emittente libanese Al-Jadeed, aggiungendo di essere "cautamente ottimista".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, 'nelle prossime ore o giorni';, 'nelle prossime ore o giorni';, ‘nelle prossime ore o giorni’;, 'nelle prossime ore o giorni';, 'nelle prossime ore o giorni'; Leader Hezbollah, l'Iran ci sostiene, non chiede nulla in cambio; Leggi >>>

Premier Libano, 'spero tregua nelle prossime ore o giorni'

(ansa.it)

Il primo ministro libanese Najib Mikati ha annunciato che si sta battendo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. (ANSA) ...

Guerra Israele-Libano, news in diretta: Tel Aviv tratta proposta di tregua con Hamas: “Rilascio di 11-14 ostaggi e cessate il fuoco”

(fanpage.it)

Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto ...

Gli Usa ci riprovano sulla tregua. Ma Israele bombarda Baalbek e Hezbollah prepara una lunga guerra

(huffingtonpost.it)

Arriva la delegazione con proposte per Gaza e per il Libano, ma il conflitto non conosce sosta. Israele ha problemi numerici al fronte, ma il governo tiene la ...

Meloni a Beirut per la tregua blinda la missione Unifil: “Ora più mezzi ai libanesi”

(msn.com)

La premier incontra il leader libanese Mikati, difende i caschi blu e invoca la via diplomatica. «Potenziamo l’esercito locale». Il nodo del disarmo di ...