Papa Francesco prega per la fine della guerra: “Cosa c'entrano i bambini?” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Papa ha concluso l'udienza generale a Piazza San Pietro con un nuovo appello per la pace: «Preghiamo per la pace. La guerra cresce, pensiamo ai Paesi che soffrono tanto: la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, il Nord Kivu e tanti Paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace. La pace è un dono dello Spirito. La guerra sempre, sempre, sempre, è una sconfitta. Nella guerra Feedpress.me - Papa Francesco prega per la fine della guerra: “Cosa c'entrano i bambini?” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilha concluso l'udienza generale a Piazza San Pietro con un nuovo appello per la pace: «Preghiamo per la pace. Lacresce, pensiamo ai Paesi che soffrono tanto: la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, il Nord Kivu e tanti Paesi che sono in. Preghiamo per la pace. La pace è un dono dello Spirito. Lasempre, sempre, sempre, è una sconfitta. Nella

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Papa Francesco prega per la fine della guerra: “Cosa c'entrano i bambini?”; Papa Francesco: "Ricordando Nagasaki e Hiroshima, preghiamo per la fine delle guerre di oggi"; Il Papa prega per la fine della pandemia: Dio, non lasciarci in balia della tempesta; Il Papa prega in due chiese di Roma per la fine della pandemia; Urbi et orbi. Papa Francesco: Dio, poni fine ai conflitti che insanguinano il mondo; Indi Gregory, stop ai macchinari che tengono in vita la neonata. Papa Francesco prega per lei e la sua…; Leggi >>>

Papa Francesco prega per la fine della guerra: “Cosa c'entrano i bambini?”

(msn.com)

Il Papa ha concluso l'udienza generale a Piazza San Pietro con un nuovo appello per la pace: «Preghiamo per la pace. La guerra cresce, pensiamo ai Paesi che ...

“Dilexit Nos”: il Sacro Cuore di Gesù è al centro della nuova enciclica di Papa Francesco

(lalucedimaria.it)

Papa Francesco pubblica la quarta enciclica, intitolata "Dilexit nos" che tratta il tema dell'amore umano e divino del Sacro Cuore di Gesù.

Papa Francesco: «Chiesa seduta e rinunciataria». Il Sinodo si chiude, polemiche per il vuoto sulle donne

(msn.com)

La Chiesa di oggi è arroccata sulle sue posizioni e un po' sorda al mondo. Per Papa Francesco assomiglia a Bartimeo, il mendicante cieco raccontato nel Vangelo di Marco. Il Sinodo ...

Il brodino della vigilia con i frati dove Francesco vedrà Francesco

(sanfrancescopatronoditalia.it)

Il padre custode, Mauro Gambetti da Imola, ha ripassato gli affreschi perché il Papa vorrà di sicuro vederli: ecco il vero volto di san Francesco dipinto da Cimabue, questo è Giotto, là c'è Simone ...