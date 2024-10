Thesocialpost.it - Omicidio Francesca Deidda, spunta lo spettro della premeditazione: “L’ha uccisa per l’assicurazione”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), la 42enne di San Sperate (Cagliari)e poi chiusa in un borsone abbandonato nella vegetazione lungo la ex strada statale 125, non è stata eliminata in un momento d’ira. Secondo gli investigatori, l’uccisione42enne, ritrovata senza vita a luglio in un borsone in una zona isolata di San Vito, sarebbe stata compiuta dal marito Igor Sollai, il quale avrebbe agito per motivi economici legati a una polizza assicurativa sulla vita.Gli inquirenti si sono concentrati su alcune prove chiave, tra cui le ricerche online di Igor riguardanti il cianuro, un elemento che rafforza l’ipotesi di unpremeditato. Inoltre, l’acquisto di piante per occultare il borsone contenente il corpo, è un dettaglio che fa pensare a una volontà di mascherare il crimine per il maggior tempo possibile.