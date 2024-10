Monte Fuji ancora senza neve: non succedeva da 130 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – La cima innevata del Monte Fuji è uno dei simboli del Giappone e attrae ogni anno centinaia di migliaia di turisti che vogliono ammirare dal vivo questo panorama iconico. Ma quest’anno il celebre cappello bianco della montagna si sta facendo attendere molto più del dovuto. Finora il picco è rimasto senza neve, segnando un record: l’agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che da quando sono iniziate le registrazioni, 130 anni fa, le sue pendici non sono mai arrivate a questo punto dell’anno senza essere spolverate di bianco. Le nevicate che imbiancano la sommità del vulcano iniziano in media il 2 ottobre. Lo scorso anno, ad esempio, la cima si è innevata il 5 ottobre, sebbene – come riportato dall’emittente nipponica NHK – a inizio novembre abbia iniziato a sciogliersi per il clima caldo. Quotidiano.net - Monte Fuji ancora senza neve: non succedeva da 130 anni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – La cima innevata delè uno dei simboli del Giappone e attrae ogni anno centinaia di migliaia di turisti che vogliono ammirare dal vivo questo panorama iconico. Ma quest’anno il celebre cappello bianco della montagna si sta facendo attendere molto più del dovuto. Finora il picco è rimasto, segnando un record: l’agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che da quando sono iniziate le registrazioni, 130fa, le sue pendici non sono mai arrivate a questo punto dell’annoessere spolverate di bianco. Le nevicate che imbiancano la sommità del vulcano iniziano in media il 2 ottobre. Lo scorso anno, ad esempio, la cima si è innevata il 5 ottobre, sebbene – come riportato dall’emittente nipponica NHK – a inizio novembre abbia iniziato a sciogliersi per il clima caldo.

