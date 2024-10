Milan, con Stefano Pioli era tutta un’altra storia: ecco il dato che condanna Paulo Fonseca! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca in difficoltà: e i dati dicono che con Stefano Pioli in panchina era tutta un’altra storia. Alla faccia dei “Pioliout”! Quattordici punti dopo nove giornate, contro i ventuno della scorsa stagione sotto la guida di Stefano Pioli. Il confronto tra Paulo Fonseca e l’ex allenatore del Milan (oggi tecnico dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo) è davvero impietoso. Sono, infatti, ben sette i punti di distacco tra il Diavolo della stagione 2023/24 e quello di quest’anno. Dailymilan.it - Milan, con Stefano Pioli era tutta un’altra storia: ecco il dato che condanna Paulo Fonseca! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)in difficoltà: e i dati dicono che conin panchina era. Alla faccia dei “out”! Quattordici punti dopo nove giornate, contro i ventuno della scorsa stagione sotto la guida di. Il confronto trae l’ex allenatore del(oggi tecnico dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo) è davvero impietoso. Sono, infatti, ben sette i punti di distacco tra il Diavolo della stagione 2023/24 e quello di quest’anno.

