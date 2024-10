Migranti Meloni | io minacciata morte centri Albania funzioneranno

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Iin” e sono “la chiave di volta nella gestione dei flussi non solamente italiani” e per questo l’intesa “riscuote tanta attenzione da parte dell’Ue, l’Europa guarda con interesse all’intesa. Se tu migrante irregolare che paghi gli scafisti perché arrivi in Italia ma vuoi andare in Germania ti ritrovi fuori dai confini europei, questo è il più grande deterrente. E’ fondamentale per smontare questo business, farò di tutto per farlo funzionare: ho tanti nemici ma anche tanti amici” e dunque “li faremo funzionare”, “rispettando il diritto internazionale ma creando problemi seri ai trafficanti” che “mi hanno minacciato di”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella registrazione della puntata di “Porta a porta” in onda stasera.