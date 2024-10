Mercati internazionali a Frosinone: i divieti di circolazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mercati internazionali di street food a Frosinone, i divieti di circolazione. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione che si terrà da venerdì 1 a domenica 3 novembre, saranno istituti alcuni divieti di sosta e circolazione.I divieti entreranno in vigore alle ore dalle ore Frosinonetoday.it - Mercati internazionali a Frosinone: i divieti di circolazione Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)di street food a, idi. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione che si terrà da venerdì 1 a domenica 3 novembre, saranno istituti alcunidi sosta e.Ientreranno in vigore alle ore dalle ore

A Frosinone i mercati internazionali: street food da tutto il mondo

A Frosinone arrivano i mercati internazionali, evento organizzato da Regioni d’Europa con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato al commercio di Valentina Sementilli). Dal 18 al 20 ottobre ...

Fine settimana con i "Mercati internazionali", stand e sapori dal mondo a Frosinone

Mercati internazionali a Frosinone dal 18 al 20 ottobre. L' evento organizzato da Regioni d’Europa con il patrocinio del Comune capoluogo si svolgerà in via Aldo Moro. L'apertura è prevista ...

A Frosinone i mercati internazionali: street food da tutto il mondo nel fine settimana

