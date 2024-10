Lupi, Negri (Fdi): «Non si tratta più di casi isolati, bisogna intervenire» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Per chi vive in montagna (ma non solo), la presenza di Lupi ed ibridi rappresenta un problema, soprattutto dopo che, in questi giorni, si sono moltiplicati gli avvistamenti nei pressi dei centri abitati e le predazioni di animali da compagnia». Interviene così Paolo Negri, sindaco di Bettola e Ilpiacenza.it - Lupi, Negri (Fdi): «Non si tratta più di casi isolati, bisogna intervenire» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Per chi vive in montagna (ma non solo), la presenza died ibridi rappresenta un problema, soprattutto dopo che, in questi giorni, si sono moltiplicati gli avvistamenti nei pressi dei centri abitati e le predazioni di animali da compagnia». Interviene così Paolo, sindaco di Bettola e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Edizione del 3 ottobre 2024; La doppietta (da record) di Tutino non basta: con lo Spezia finisce in parità; Bufera su Vannacci, valanghe di critiche per l’idea di separare gli alunni con disabilità; Massimo Cacciari: “Il pensiero rivoluzionario di Toni Negri non può finire: ecco a cosa ha creduto per tutta la vita”; Via Aurelia, investito un lupo alle porte di Roma: era un ibrido; Direttiva Bolkestein, Ugo Mattei: "Draghi sta completando le privatizzazioni"; Leggi >>>

Giuli isolato dentro FdI e in guerra con Fazzolari. Se va avanti così lascia

(ilfoglio.it)

Le dimissioni di Spano, la mancata difesa del partito, il gelo con Meloni, il tentativo di Palazzo Chigi di commissariarlo in tutte le scelte interno del ministero. "E' stato nominato da noi, non deve ...

“Nuovo assalto dei lupi a Fognano”: la denuncia di Coldiretti Ravenna

(corriereromagna.it)

Coldiretti Ravenna denuncia un assalto di un branco di lupi a due caprette di Fognano: “Le caprette hanno fatto ciao, per sempre - si legge nella ...

Consultazione su orsi e lupi in Val di Sole, la difficile coesistenza con i selvatici

(fanpage.it)

La consultazione sulla presenza di orsi e lupi nei 13 Comuni della Comunità della Val di Sole ha dato l'esito atteso: il 98,5% dei votanti ha paura ...

Abrogare orsi e lupi?

(ilfoglio.it)

Il referendum puramente consultivo in Val di Sole non conta. Ma è un bell’esercizio di realtà, con un'affluenza da oltre il 60 per cento di persone che amano e interpretano in un preciso senso la nece ...