Luci d'Artista 2024, completato l’allestimento della “Danza delle Meduse” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue l’installazione delle Luci d’Artista a Salerno. Nelle ultime ore – come mostrano le foto di Antonio Capuano – è stato completato l’allestimento della “Danza delle Meduse” in Largo Sedile del Campo, nel cuore del centro storico.Tanta curiosità tra i salernitani e i turisti che Salernotoday.it - Luci d'Artista 2024, completato l’allestimento della “Danza delle Meduse” Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue l’installazioned’a Salerno. Nelle ultime ore – come mostrano le foto di Antonio Capuano – è stato” in Largo Sedile del Campo, nel cuore del centro storico.Tanta curiosità tra i salernitani e i turisti che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Luci d’Artista 2024/2025 a Torino: le date, la mappa delle installazioni e le nuove opere; Luci d'Artista 2024, completato l’allestimento della “Danza delle Meduse”; Torino si illumina in vista delle festività di Natale: Luci d'Artista torna a incantare la città; Oggi si accendono le Luci d’Artista: nuove installazioni in piazza Vittorio Veneto e nei giardini Sambuy; Torino si accende con due nuove luci d'artista; Luci d’artista 2024; Leggi >>>

Luci d'Artista 2024, completato l’allestimento della “Danza delle Meduse”

(salernotoday.it)

Tanta curiosità tra i salernitani e i turisti che continuano a sbarcare in città grazie all’attracco delle navi da crociera ...

Luci d’Artista 2024

(arte.it)

ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi artisti pensate per lo spazio pubblico. Anche per questa edizione la Fondazione Torino Musei è stata incaricata dalla Città di Torino ...

Luci d'artista 2024/2025 a Torino: l'elenco delle luci e dove trovarle

(mentelocale.it)

Venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 18.30, con la prima accensione, Torino torna a illuminarsi con Le Luci d'Artista e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi ...

Torino si illumina in vista delle festività di Natale: Luci d'Artista torna a incantare la città

(torinotoday.it)

Video Luci Artista Video Luci Artista

Venerdì 25 ottobre, Torino si accende di luci e colori, dando il via alla nuova edizione di Luci d'Artista che si potranno ammirare fino al 12 gennaio 2025. Un appuntamento ormai consolidato che ...