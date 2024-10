Lo Spid per accedere ai siti porno convincerà i refrattari che ancora non ce l'hanno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notizia è di un paio di settimane fa, ma continua ad agitare il sonno degli italiani – e ancora di più le già agitate ore di veglia. Sto parlando della notizia che l’Agcom ha approvato un nuovo regolamento per l’accertamento della maggiore età per gli accessi online riservati a chi abbia più di 18 anni – in poche parole: gioco d’azzardo e pornografia. Sì, perché si sono accorti che sul banner “Hai più di 18 anni?” i tredici/quattordicenni cliccano “sì” pur non essendo vero: minorenni sì, mica minorati. (Un po’ come i captcha che dovrebbero verificare che chi sta operando su un sito sia una persona reale e non un bot: parliamo tanto delle cose incredibili di cui sia ormai capace l’intelligenza artificiale, ma a quanto pare non la riteniamo in grado di cliccare su “Non sono un robot”). Ilfoglio.it - Lo Spid per accedere ai siti porno convincerà i refrattari che ancora non ce l'hanno Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notizia è di un paio di settimane fa, ma continua ad agitare il sonno degli italiani – edi più le già agitate ore di veglia. Sto parlando della notizia che l’Agcom ha approvato un nuovo regolamento per l’accertamento della maggiore età per gli accessi online riservati a chi abbia più di 18 anni – in poche parole: gioco d’azzardo egrafia. Sì, perché si sono accorti che sul banner “Hai più di 18 anni?” i tredici/quattordicenni cliccano “sì” pur non essendo vero: minorenni sì, mica minorati. (Un po’ come i captcha che dovrebbero verificare che chi sta operando su un sito sia una persona reale e non un bot: parliamo tanto delle cose incredibili di cui sia ormai capace l’intelligenza artificiale, ma a quanto pare non la riteniamo in grado di cliccare su “Non sono un robot”).

Ben venga la digitalizzazione, ma usare lo Spid sia per effettuare pagamenti alla Pa sia per vedere video di sesso potrebbe generare confusione nell’utente. Tipo gente che si masturba sul proprio cass ...

Servirà lo Spid per guardare i contenuti porno online? Diciamo di sì, ma non del tutto. Di fatto Agcom ha servito delle linee guida: i controlli per accedere ai siti per adulti, hard, a luci rosse avv ...

E infine: “La follia è che non limita i minorenni. C’è Whatsapp, c’è Telegram per inviarsi i porno. Lo SPID darebbe casini solo agli adulti. Lo Stato sembra volerci controllare anche quando ci sediamo ...

La proposta dell’AGCOM per l’accesso ai siti per adulti prevede l’autenticazione con SPID, ma solleva dubbi sulla privacy e sulla gestione dei dati sensibili.