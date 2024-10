Libano, gli Stati Uniti lavorano a una proposta di tregua tra Israele e Hezbollah (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I mediatori statunitensi stanno lavorando a una proposta di tregua in Libano tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. Lo riferisce Reuters. Secondo due funzionari sentiti dall’agenzia, il piano prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, un periodo che verrebbe utilizzato per «finalizzare la piena attuazione» della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel 2006 per mantenere il Libano meridionale libero dalle armi al di fuori del controllo statale. La risoluzione 1701 prevede anche il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale e il dispiegamento dell’esercito libanese in tale area, con l’ulteriore supporto delle truppe di pace dell’Unifil. I diplomatici della Casa Bianca Brett McGurk e Amos Hochstein saranno in Israele giovedì. Lettera43.it - Libano, gli Stati Uniti lavorano a una proposta di tregua tra Israele e Hezbollah Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I mediatori statunitensi stanno lavorando a unadiintrae il gruppo militante. Lo riferisce Reuters. Secondo due funzionari sentiti dall’agenzia, il piano prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, un periodo che verrebbe utilizzato per «finalizzare la piena attuazione» della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata nel 2006 per mantenere ilmeridionale libero dalle armi al di fuori del controllo statale. La risoluzione 1701 prevede anche il ritiro delle forze israeliane dalmeridionale e il dispiegamento dell’esercito libanese in tale area, con l’ulteriore supporto delle truppe di pace dell’Unifil. I diplomatici della Casa Bianca Brett McGurk e Amos Hochstein saranno ingiovedì.

