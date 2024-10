Lavori di ristrutturazione in una scuola primaria: genitori e insegnanti preoccupati dopo infiltrazioni d’acqua e distaccamento di materiale dal soffitto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In una scuola del Canavese, a Volpiano, tiene banco la questione legata alla sicurezza dell'edificio, che sta subendo una ristrutturazione importante. Ma i tempi si allungano e le preoccupazioni aumentano. L'articolo Lavori di ristrutturazione in una scuola primaria: genitori e insegnanti preoccupati dopo infiltrazioni d’acqua e distaccamento di materiale dal soffitto . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In unadel Canavese, a Volpiano, tiene banco la questione legata alla sicurezza dell'edificio, che sta subendo unaimportante. Ma i tempi si allungano e le preoccupazioni aumentano. L'articolodiin unadidal

Tetto della scuola del Canavese: ritardi e polemiche sulla sicurezza

L'Amministrazione Comunale ha inoltre dichiarato di aver redatto un piano di sicurezza e coordinamento che prevede tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza in cantiere. Il Sindaco ha ...

