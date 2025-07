Al posto della banca in centro a Como arriva il market della salute e della bellezza | un colosso da 12 miliardi di fatturato

In via Rubini, nell’edificio che fino a poco tempo fa ospitava Banca Intesa, sono ormai ben visibili i cartelloni “prossima apertura” del futuro DM Drogerie Markt. Da alcune settimane, squadre di allestimento operano tra vetrine e scaffali, preparandosi ad accogliere entro breve una clientela in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

'Inventiamo una banconota': Il Liceo Fermi si aggiudica il primo posto al concorso della Banca d'Italia - Il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Aversa, sede di Parete, conquista il primo posto assoluto nel prestigioso concorso nazionale "Inventiamo una Banconota", promosso dalla Banca d’Italia, ottenendo un premio di € 10.

Banca Centro Cus Siena Rugby chiude la stagione al quarto posto in Serie B - Ultima partita della stagione per il Banca Centro Cus Siena Rugby, che a Colle Val d’Elsa ha superato il Rugby Jesi 1970 per 27-10, chiudendo il campionato, per la prima volta nella sua storia e meritatamente, al quarto posto in Serie B, a pari punti con il Rugby Perugia.

Il Como riuscirà a conquistare un posto in Europa nella prossima stagione Vai su Facebook

Rovello Porro, boato nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat; Sesso a pagamento nel centro massaggi ricavato nell'ex banca: arrestati i gestori; A Como per trovare i defunti al cimitero è arrivata l'app AldiLàrio.

Al posto della banca in centro a Como arriva il market della salute e della bellezza: un colosso da 12 miliardi di fatturato - Fondata nel 1973 a Karlsruhe, oggi DM fattura circa 15,9 miliardi di euro e impiega quasi 80. Si legge su quicomo.it

Nel centro storico di Como arriva la griffe italiana amata nel mondo. Negozio in uno dei palazzi più belli della città - Avevamo annunciato l’inizio della trasformazione nello scorso mese di marzo, quando – dopo molto tempo – finalmente si era tornata a percepire vita attorno al magnifico palazzo dell’ex Banca Commercia ... Lo riporta comozero.it