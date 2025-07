Daniela Santanchè e il caso Visibilia processo rinviato La pm | Rischio prescrizione

Milano, 15 luglio 2025 – Scintille e colpi di scena in aula durante il processo del caso Visibilia che vede tra gli imputati la ministra del Turismo Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio. I giudici della seconda penale di Milano hanno deciso di rinviare al 16 settembre il processo anche per decidere, tra due mesi, la questione posta dalle difese di estromissione delle parti civili, i piccoli soci di Visibilia. Un rinvio contestato dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi che hanno evidenziato i l “rischio prescrizione” e “l'interesse della giustizia per la ragionevole durata del processo: con questi ritmi - hanno detto - rischiamo di andare troppo in là”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Daniela Santanchè e il caso Visibilia, processo rinviato. La pm: “Rischio prescrizione”

