Incidente mortale a Malmantile rimane in ospedale il direttore Pedullà

Si trova ancora ricoverato a Careggi il direttore artistico del Teatro popolare d’arte Gianfranco Pedullà. Quest'ultimo era rimasto coinvolto nell'incidente mortale che si è verificato pochi giorni fa, e in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni, si tuttora infatti ricoverato in ospedale in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

