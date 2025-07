Cloud computing nella sanità | la connettività è un prerequisito essenziale

La trasformazione digitale è ormai una realtà consolidata anche nel mondo della salute. In questi anni, tuttavia, una tecnologia più di altre sta plasmando il modo in cui ci curiamo oggi e, soprattutto, come ci cureremo domani: è il cloud computing applicato alla sanità. Semplificando al massimo, il cloud computing non è altro che quell’insieme di strumenti che permette di gestire, archiviare e condividere dati medici in modo rapido, sicuro e da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. L’utilizzo del cloud computing nella sanità consente quindi di centralizzare tutte le informazioni cliniche in uno spazio digitale condiviso e sempre accessibile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

